(ANSA) - MILANO, 27 APR - Resistono in territorio positivo i principali listini di borsa europei con i listini Usa contrastati (Dow Jones +0,1%, Nasdaq -0,2%). La migliore è Madrid (+0,4%), seguita da Francoforte e Milano (+0,35% entrambe), Parigi (+0,05%) e Londra (-0,15%). Dalle sale operative guardano al Medio Oriente, dopo la proposta dell'Iran agli Usa, che prevede anche la riapertura dello stratto di Hormuz. Gli occhi sono puntati anche alle decisioni delle banche centrali, in arrivo tra domani e giovedì. Sale a 80,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 5,3 punti al 3,82%, quello tedesco di 3,4 punti al 3,02% e quello francese di 4,9 punti al 3,68%. In calo il dollaro a 0,85 euro, 159,15 yen e 73,76 penny. Segno meno anche per l'oro (-0,23% a 4.698 dollari l'oncia), mentre consolida il rialzo il greggio (Wti +1,44% a 95,8 dollari al barile e Brent +1,65% a 107,11 dollari al barile). In controtendenza il gas (-0,82% a 44,5 euro al MWh). Positivo il comparto dell'ingegneria energetica con Saipem (+3,53%), spinta dagli analisti di Bloomberg, e la promessa sposa Subsea7 (+2,9%). Brillante il petrolifero Repsol (+2,2%), seguito da Bp (+0,85%). Stabile TotalEnergies (+0,05%), fiacche invece Eni (-0,45%), e Shell (-0,1%). Acquisti sul lusso, da Moncler (+2,1%) a Burberry (+1,8%) e Adidas (+1,2%). Vivaci gli automobilistici Renault (+4,2%) e Stellantis (+1,5%) a differenza di Ferrari (-0,05%). Acquisti sui bancari Bper (+2,1%), Banco Bpm (+1,7%), Commerzbank (+1,5%) e Unicredit (+0,85%). (ANSA).