(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Mantengono le posizioni i principali listini di Borsa europei con gli indici Usa poco mossi (Dow Jones +0,01% e Nasdaq +0,1%). Invariate Londra e Parigi, salgono dello 0,1% Milano e Madrid, fa meglio invece Francoforte (+0,6%). Frenano a sorpresa le vendite al dettaglio Usa in luglio (-0,6% contro il +0,1% previsto). E' passata quasi inosservata invece la crescita dello 0,4% del Pil dell'Eurozona. Lo spread Btp-Bund sale a 76,5 punti con il rendimento annuo italiano in rialzo di 4,4 punti al 3,94%, quello tedesco di 4,3 punti al 3,17% e quello francese di 5,1 punti al 3,99%. Si rafforzano l'euro e la sterlina, scambiati rispettivamente a 1,16 e 1,35 dollari, mentre oscilla intorno alla parità il greggio (Wti -0,12% a 81,15 dollari al barile), a differenza del gas che sale dello 0,61% a 60,77 euro al MWh. Proseguono le prese di beneficio sui produttori di semiconduttori Soitec (-1,05%), Asm (-1,1%) ed Stm (-0,75%). In lieve rialzo i petroliferi Repsol (+0,68%), Shell (+0,34%), Eni (+0,3%), TotalEnergies (+0,21%) e Bp (+0,02%), mentre resta più complicata la situazione per il lusso. Cedono Pandora (-2,77%), Richemont (-1,56%), Ferragamo (-1,44%) e Burberry (-1,28%), più caute Cucinelli (-0,42%) e Moncler (+0,12%). A due velocità le banche, con rialzi per Intesa (+0,57%), Banco Bpm (+0,5%), Mediobanca e Montepaschi (+0,57% entrambe) a differenza di Bper (-0,05%) e Unicredit (-0,18%). In campo automobilistico salgono Bmw (+1,3%), Ferrari (+1,15%) e Stellantis (+1%). (ANSA).