(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Rallentano le principali borse europee al termine di una mattinata complessivamente positiva con i future Usa che accentuano il calo segnato fin dalle prime ore del giorno. I timori di un intervento americano in Iran frenano i mercati. E' il caso di Madrid, che riduce il rialzo allo 0,2% e di Milano (+0,15%), mentre Londra (+0,33%) mantiene le proprie posizioni, Parigi si porta sulla parità e Francoforte (-0,3%) gira in negativo ), più cauta Londra (+0,3%), invariata invece Francoforte. Sale a 63,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 0,7 punti al 3,47% e quello tedesco 1,1 punti al 2,83%. Girano al rialzo sia il greggio (Wti +0,96% a 61,74 dollari al barile) sia il gas naturale (+4,22% a 32,8 euro al MWh) su ipotesi di un blocco delle esportazioni iraniane. Si rafforzano invece l'oro (+0,11% a 4.638 dollari l'oncia) e l'argento (+1,13% a 91,19 dollari l'oncia), entrambi su nuovi record. Debole invece il dollaro a 85,86 centesimi di euro, 74,35 penny e 158,64 yen. Positivi i farmaceutici Orion (+12,2%) e Bayer (+6,1%) e Sandoz (+2,9%), spinti dalle stime sul 2026. Soffrono i produttori di semiconduttori Nordic (-3,27%), Be (-3,17%), ed Stm (-1,4%), mentre nel comparto auto si salvano Bmw (+2,13%) e Stellantis (+0,9%), poco mossa invece Ferrari (+0,13%). Le quotazioni dei metalli spingono Glencore (+2,54%) e Fresnillo (+2%). Il produttore di materie plastiche Ems (+6,85%) invece è spinto dagli analisti di Ubs. Bene il cemento dopo uno studio di Barclays, che favorisce Buzzi (+2,12%), Heidelberg (+1,3%), Holcim (+1,2%) e Sika (+0,91%). Debole la difesa, da Hendsoldt (-3%) a Leonardo (-1,87%), Fincantieri (-1,7%) e Thales (-1,67%). In Piazza Affari balzo di Prysmian (+3,66%), spinta da JpMoprgan e Citi, scivola invece Lottomatica (-2,55%). (ANSA).