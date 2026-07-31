(ANSA) - MILANO, 31 LUG - Le Borse europee sono rallentano dopo l'avvio di Wall Street e mentre si guarda allo scenario internazionale, con gli sviluppi delle tensioni geopolitiche. L'attenzione si concentra, ancora una volta, sulla tenuta degli investimenti per l'intelligenza artificiale. Sul mercato valutario l'euro scende a 1,1472 sul dollaro. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,2%. Sale Parigi (+0,6%), Madrid (+0,2%), Milano (+0,1%). Poco mosse Londra (+0,03%) e Francoforte (+0,05%). I principali listini sono sostenuti dal comparto tecnologico (+2%). Bene anche l'energia (+1,1%), con il prezzo del petrolio che rialza la testa. Il Wti guadagna il 2,3% a 85,55 dollari al barile. Il Brent sale dell'1,4% a 90,31 dollari. Bene anche le utility (+0,4%), con il gas in aumento. Ad Amsterdam le quotazioni sono in rialzo del 2,3% a 59,67 euro al megawattora. In lieve rialzo i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 81 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,01% e quello tedesco al 3,19%. In calo il prezzo dell'oro che scende dello 0,6% a 4.054 dollari al barile. A Piazza Affari balzo di Amplifon (+9%), dopo i risulati oltre le attese della semestrale. Le trimestrali spingono anche Diasorin (+4,2%), Fincantieri (+3,9%) e Cucinelli (+3,3%). Bene le banche con le operazioni di consolidamento in corso. Mps (+0,5%), con l'opas di Intesa (+0,4%) e la proposta di aggregazione di Banco Bpm (+0,4%). Proposta sulla quale frena il Credit Agricole (+2,4%) primo azionista di Piazza Meda. Avanzano anche Bper (+0,4%), Unipol (+0,6%) mentre è poco mossa Generali (-0,06%) mentre è debole Unicredit (-0,7%). In fondo al listino Snam e Italgas (-2,2%). (ANSA).