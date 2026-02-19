(ANSA) - MILANO, 19 FEB - Non si arresta il calo delle Borse europee che, con l'avvio di Wall Street, restano in rosso. A pesare sui listini sono le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran. L'ipotesi di un intervento americano spinge anche il prezzo del petrolio (wti 66,4 dollari, brent 71,7 dollari) e del gas. Quest'ultimo oscilla (+7,6%) tra 33 e i 34 euro al megawattora. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, perde oltre mezzo punto percentuale. Tra le peggiori Milano con il Ftse Mib che lascia sul terreno l'1,5% a 45.583 punti. Sempre maglia nera Fincantieri (-9,7%) dopo l'aumento di capitale. Male poi Prysmian (-4,87%) e le utility con Enel che perde il 4,4%, A2a il 3,7% in scia al decreto energia. Sul fronte opposto del listino Tenaris che dopo i conti sale di quasi il 7%. Buon passo poi di Nexi (+2,3%) . Francoforte cede lo 0,93%, Parigi lo 0,69%, Madrid l'1,39% e Londra lo 0,57%. Poco mossi i metalli preziosi, l'oro è a 4.980 dollari mentre l'argento è a 77,5 dollari l'oncia. Quanto allo spread il differenziale tra Btp e Bund si allarga a 61 punti base con il rendimento del decennale italiano che viaggia a ridosso del 3,36%. Infine, per i cambi l'euro resta debole sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,1749 sul biglietto verde. (ANSA).