(ANSA) - MILANO, 30 DIC - Sono poco mosse le principali borse europee nell'ultima seduta dell'anno. Parigi cede lo 0,05% e domani sarà aperta per metà giornata insieme a Londra (+0,1%) e Madrid (+0,28%), mentre Francoforte (-0,03%) sarà chiusa come Milano (+0,5%). Negativi i future Usa. Scende dal 3 al 2,9% l'inflazione di dicembre in Spagna, con un rialzo mensile dallo 0,2 allo 0,3%. In crescita del 6% invece le vendite al dettaglio di novembre, contro il +3,9% di ottobre. In arrivo dagli Usa l'indice dei prezzi delle abitazioni, l'indice Pmi di Chicago e quello della Fed di Dallas, seguiti dai verbali dell'ultimo comitato federale e dalle scorte settimanali di greggio. In rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 67,9 punti. Prosegue il calo dell'oro (-2,3% a 4.357,8 dollari l'oncia) e dell'argento (-2,1% a 73,97 dollari l'oncia) dopo un tentativo di rimbalzo nella prima parte della seduta in Asia. Risale timidamente il greggio (Wti +0,16% a 58,17 dollari al barile) mentre prosegue il calo del gas (-0,82% a 28,32 euro al MWh). Stabile il dollaro a 84,95 centesimi di euro e 74,02 penny. Sugli scudi l'estrattivo-minerario Fresnillo (+2,88%), spinto dagli analisti di Citigroup sulla scorta del rally annuale di oro e argento. Seguono a distanza Glencore (+1,6%) e Anglo American (+1,5%). Scivola il farmaceutico Genmab (-2,88%), che ha rivisto il proprio portafoglio di prodotti interrompendo gli sviluppi clinici dell'Acasunlimab per la lotta contro il cancro. Prese di beneficio invece per Diasorin (-0,76%). In campo bancario salgono Mps (+1,74%), Unicredit (+1,63%), Commerzbank (+0,98%) e Intesa (+0,9%). (ANSA).