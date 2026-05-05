(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Le Borse europee si muovono in terreno positivo mentre si guarda alla tregua tra Usa e Iran ed agli sviluppi sullo stretto di Hormuz. Uno scenario che alimenta il calo del prezzo del petrolio e del gas. Sotto i riflettori anche i risultati delle trimestrali. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,1698 sul dollaro. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,4%, dopo l'avvio in rialzo di Wall Street. Seduta in brillante per Milano (+19,%). Bene anche Madrid (+1,2%), Francoforte (+1,3%), Parigi (+0,6%). In controtendenza Londra (-1,5%). I listini sono sostenuti dal settore tecnologico (+2%). Bene anche il lusso (+0,7%) e le auto (+0,2%). Poco mossa l'energia (-0,01%), con il calo del prezzo del petrolio. Il Wti scende del 3,7% a 102,50 dollari al barile e il Brent si attesta a 111,34 dollari (-2,7%). In flessione le utility (-0,3%), in linea con il prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni scendono dell'1,9% a 47,29 euro al megawattora. In calo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund scende a 80 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,88% e quello tedesco al 3,07%. A Piazza Affari corrono le banche. Brillante Unicredit (+6,3%), dopo i contri del trimestre. Bene anche Mps (+4%) e Mediobanca (+3,8%). Sale Banco Bpm (+1,3%), dopo i risultati. Nel listino principale mostra i muscoli Prysmian (+7,8%), con le parole dell'amministratore delegato Massimo Battaini per l'interesse ad una nuova acquisizione. Scivola Ferrari (-4,2%), dopo i conti. Male anche Nexi (-2,6%) e Inwit (-2,6%). (ANSA).