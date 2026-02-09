(ANSA) - MILANO, 09 FEB - Borse europee positive a metà seduta mentre si attende l'intervento della presidente della Bce, Christine Largarde, al parlamento europeo. Sotto i riflettori restano il settore tecnologico con gli investitori che vedono un clima positivo sul fronte degli investimenti per l'intelligenza artificiale. Sul fronte valutario il dollaro si indebolisce sulle principali valute. L'euro sale a 1,1877 sul biglietto verde. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,2%, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. Nel Vecchio continente maglia rosa per Milano (+1,2%). Positive anche Madrid (+0,6%), Francoforte (+0,4%), Parigi (+0,1%). Poco mossa Londra (-0,06%). I principali listini sono sostenuti dal comparto della farmaceutica (+0,4%), dove si mette in mostra Novo Nordisk (+7,5%). Bene anche le banche (+0,4%) mentre sono in calo le assicurazioni (-0,4%). Poco mossa l'energia (-0,06%), con il petrolio che gira in rialzo. Il Wti guadagna lo 0,4% a 63,82 dollari al barile e il Brent si attesta a 68,35 dollari (+0,4%). In calo le utility (-0,1%), in linea con il gas che scende del 7,4% a 33,08 euro al megawattora. A Piazza Affari vola Stm (+7,6%), dopo aver ampliato l'accordo con Amazon Web Service e l'emissione di warrant per l'acquisto di un massimo di 24,8 milioni di azioni. Corre Unicredit (+6,1%), dopo i conti record e le prospettive di distribuire agli azionisti 50 miliardi di dividendi nei prossimi 5 anni. Acquisti su Fincantieri (+3,7%), Leonardo (+2,1%) e Tim (+2%). Tra le banche sale Mps (+0,9%), in vista dei conti e delle decisioni su Mediobanca (-0,2%), con quest'ultima pronta a svelare i risultati. In fondo Cucinelli (-1,3%), Fineco (-1,2%), Enel (-1,1%). (ANSA).