(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Le Borse europee limano il rialzo iniziale e proseguono in terreno positivo, mentre si guarda alle tensioni geopolitiche dopo l'attacco Usa al Venezuela. Il petrolio gira in lieve rialzo mentre oro e argento invertono la rotta. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,1682 sul dollaro. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,3%, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. Salgono Francoforte e Milano (+0,6%), Londra (+0,2%), Parigi (+0,1%). Poco mossa Madrid (+0,01%). I principali listini sono sostenuti dal comparto tecnologico (+2,4%), in scia con il settore asiatico ed in vista della conferenza stampa del ceo di Nvidia, e dalla difesa (+3,6%). Sale anche l'energia (+0,7%), in linea con l'andamento del greggio. Il Wti guadagna lo 0,5% a 57,58 dollari e il Brent si attesta a 60,98 dollari (+0,4%). Positive le utility (+0,1%), con il prezzo del gas che scende del 5% a 27,53 euro al megawattora. Sul fronte dei metalli l'oro cede lo 0,4% a 4.416 dollari l'oncia. L'argento segna un calo dello 0,8% a 75,16 dollari l'oncia. A Piazza Affari prosegue la corsa di Leonardo (+6,2%) e Fincantieri (+4%). In luce Tenaris (+4%), Saipem (+3,9%) e Eni (+1,7%). Tra le banche mostrano i muscoli Bper (+2,2%) e Popolare Sondrio (+1,8%). In fondo al listino il lusso con Moncler (-2,5%) e Cucinelli (-1,7%). Vendite su Banco Bpm (-1,8%). Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 70 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,58 per cento. (ANSA).