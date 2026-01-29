(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Borse europee positiva a metà seduta mentre si attende l'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. Gli investitori guardano ai risultati finanziari, mentre aumentano gli investimenti per l'intelligenza artificiale. Sullo sfondo le tensioni geopolitiche tra Usa e Iran che alimentano la corsa delle materie prime. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,4%. In rialzo Madrid (+0,7%), Londra (+0,6%), Parigi e Milano (+0,5%). In controtendenza Francoforte (-0,9%), dove pesa il forte calo di Sap (-14%). I principali listini sono sostenuti dall'energia (+1,8%), con la corsa del petrolio. Il Wti guadagna il 2,5% a 64,69 dollari il barile e il Brent a 64,68 dollari (+2,3%). Positive le banche e le assicurazioni (+0,5%). Vene le utility (+0,4%), in linea con il prezzo del gas a 39,35 euro al megawattora (+1,2%). Prosegue la corsa dell'oro. Il metallo prezioso sale dello 0,9% a 5.535 dollari l'oncia. L'argento guadagna l'1,9% a 118,99 dollari. Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 60 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,44%. Sul versante valutario l'euro è poco mosso a 1,1949 sul dollaro. A Piazza Affari in luce Prysmian (+3,9%) e Saipem (+2,9%). Tra i bancari sale Mediobanca (+2%). Gira in calo Stm (-2,7%), nel giorno dei conti. Male anche Nexi (-0,9%) e Ferrari (-0,7%). (ANSA).