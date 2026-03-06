(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Peggiorano i listini di borsa europei dopo l'avvio pesante degli scambi Usa. La peggiore è Madrid, che cede il 2,31% a 16.847 punti, Milano e Francoforte perdono l'1,85% rispettivamente a 43.775 e a 23.351 punti, Parigi lascia sul campo l'1,53% a 7.922 punti e Londra l'1,55% a 10.250 punti. Sale a 80 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 11,2 punti al 3,67%, quello tedesco di 3,4 punti al 2,87% e quello francese di 9,1 punti al 3,55%. Prosegue la corsa del greggio, con il Brent in rialzo del6,33% a 90.79 dollari al barile e il Wti dell'8,74% a 88,08 dollari. (ANSA).