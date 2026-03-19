(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Non si arresta la caduta delle Borse europee con l'escalation del conflitto in Medio Oriente. Milano lascia sul terreno il 2%, così come Francoforte. Parigi perde l'1,5%, Madrid l'1,9% e Londra l'1,57%. Lo spread tra Btp e Bund si allarga ancora verso gli 84 punti. E anche i rendimenti dei titoli di Stato salgono con il decennale italiano al 3,81%. Si impennano petrolio e gas. Il Brent punta i 115 dollari mentre il wti è poco sopra i 97 dollari. Il prezzo del gas è a 66 euro dopo un massimo in avvio a 74. (ANSA).