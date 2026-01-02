(ANSA) - MILANO, 02 GEN - Le Borse europee ritrovano la strada dell'ottimismo dopo un avvio incerto. L'indice Stoxx 600 guadagna lo 0,6% e mette a segno un nuovo record a 595,96 punti. A spingere i mercati sono le previsioni di crescita economica globale e le prospettive degli investimenti per l'intelligenza artificiale. Sul fronte valutario l'euro scende a 1,1729 sul dollaro. Nel Vecchio continente sono in rialzo Londra (+0,9%), sopra i 10mila punti per la prima volta, Parigi (+0,6%), Madrid (+0,5%) e Francoforte (+0,4%). I principali listini sono sostenuti dal comparto dell'energia (+1,5%), con il prezzo del petrolio che gira in calo. Il Wti scende dello 0,2% a 57,33 dollari al barile e il Brent a 60,76 dollari (-0,1%). Bene anche il settore tecnologico tecnologico (+1,4%). Positive le utility (+1,1%), con il prezzo del gas che sale dello 0,7% a 28,38 euro al megawattora. Sul fronte delle materie prime l'oro guadagna l'1,6% a 4.390 dollari l'oncia. L'argento mette a segno un nuovo balzo del 4% a 75,53 dollari l'oncia. Seduta positiva anche per il Bitcoin che guadagna lo 0,9% a 89.033 dollari. (ANSA).