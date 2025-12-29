(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Borse europee positive nel finale, nonostante il calo degli indici Usa (Dow Jones -0,45%, Nasdaq -0,65%). Migliora Milano, che riduce il calo allo 0,15%, mentre Parigi guadagna lo 0,35%, Francoforte lo 0,25%, Madrid lo 0,2% e Londra lo 0,1%. Prese di beneficio sull'oro (-2,92% a 4.329 dollari l'oncia) e sull'argento -4,95% a 71,8 dollari l'oncia), dopo lo sprint registrato a santo Stefano. Si assesta a 67,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 4,8 punti al 3,5%, quello tedesco di 3,4 punti al 2,82%. In rialzo il greggio (Wti +2,54% a 58,18 dollari al barile) e il gas naturale (+1,58% a 28,54 euro al Mwh), debole a 0,85 euro il dollaro, che però si mantiene stabile a 0,74 sterline. Frena il comparto della difesa con i colloqui di pace sull'Ucraina. In particolare cedono Babcock International (-2,62%), Leonardo (-2,25%), Fincantieri (-1,8%) e Safran (-1,4%). Positivi i petroliferi TotalEnergies (+0,75%), Shell (+0,65%), Eni (+0,35%) e Bp (+0,2%). In ordine sparso i bancari Mps (+0,25%), Mediobanca (+0,15%), Banco Bpm (+0,1%), Unicredit (-0,8%), Commerzbank (-0,6%), Bper (-0,45%) e Intesa (-0,25%). A due velocità anche gli automobilistici Renault (-1,2%), Volkswagen (-0,3%), Stellantis (+0,2%) e Mercedes (+1,3%). (ANSA).