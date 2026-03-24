(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Prosegue l'oscillazione delle Borse europee attorno alla parità, ma verso il finale di seduta si muovono in terreno prevalentemente positivo. Milano sale infatti dello 0,4%, con Inwit che prosegue la sua corsa in rialzo del 9% dopo l'ipotesi che il fondo Ardian, tra i principali azionisti della società, starebbe trattando con il fondo infrastrutturale canadese Brookfield Asset Management per lanciare un'offerta sul 100% del gruppo delle torri. Sempre debole Avio che perde il 4%. In un clima incerto e volatile per tutti i mercati, nel comparto energia resta forte il petrolio (+3%) e debole il gas (-5%). L'euro prova a recuperare quota 1,16 contro il dollaro, mentre lo spread è a 90 punti base contro gli 88 dell'avvio. (ANSA).