(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Le Borse europee proseguono in rialzo, in scia con i listini asiatici. Sui mercati c'è un clima positivo dopo le parole del presidente della Fed, Jerome Powell, circa le prospettive economiche degli Stati Uniti per il 2026. L'oro e l'argento non arrestano la loro corsa e aggiornano i massimi storici. Sul versante valutario l'euro è poco mosso a 1,1725 sul dollaro. L'indice stoxx 600 sale dello 0,5%. Bene Parigi (+0,6%), Madrid (+0,5%), Francoforte (+0,3%) e Londra (+0,2%). I principali listini del Vecchio continente sono sostenuti dal comparto finanziario (+0,8%), con le banche (+0,7%) e le assicurazioni (+0,6%). In crescita il settore tecnologico (+0,4%), mentre si guarda alla tenuta degli investimenti per l'intelligenza artificiale. In rialzo le utility (+0,2%), in linea con il prezzo del gas che guadagna l'1,8% a 27,29 euro al megawattora. Giornata negativa per l'energia (-0,2%), mentre il prezzo del petrolio è debole: il Wti scende a 57,57 dollari al barile (-0,07%) e il Brent a 62,24 dollari (-0,02%). Sul fronte dei titoli di Stato, lo spread tra Btp e Bund scende a 68 punti ai minimi dal 2008. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,54% e quello tedesco al 2,85%. L'oro guadagna il 2,7% a 4.329 dollari l'oncia e l'argento registra un rialzo del 3% a 64,32 dollari l'oncia. (ANSA).