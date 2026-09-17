(ANSA) - MILANO, 17 SET - Le Borse europee si muovono positive ma caute, dopo che la Fed ha annunciato il primo aumento dei tassi d'interesse dal 2023. La lente ora sulla Banca d'Inghilterra. L'attesa è che oggi mantenga invariati i tassi, anche se gli investitori saranno attenti a eventuali segnali che indichino che gli elevati prezzi dell'energia potrebbero portare a un aumento dei tassi a novembre. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di mezzo punto percentuale con il tech in evidenza seguito dagli industriali. E' piatta, invece, l'energia con i petrolio in calo. Il Wti cede lo 0,7% a 101,7 dollari e il Brent lo 0,9% a 104,9 dollari al barile. Cambia direzione invece il prezzo del gas che sale dello 0,6% a a 78,5 euro al megawattora. Lo spread si allarga leggermente. Il differenziale tra Btp e Bund sale oltre gli 87 punti base. Anche i rendimenti crescono. Il decennale italiano è al 4,39%, l'Oat francese è al 4,48% mentre il dieci anni tedesco è al 3,52%. Tra le singole Piazze, Milano segna un più cauto +0,27% con il Ftse Mib che tiene i 52mila punti. Sempre in luce la moda con Moncler (+2,38%) a cui Bernstein ha alzato la raccomandazione a 'outperform' e Cucinelli (+1,94%). A seguire Stellantis (+1,76%), Fincantieri (+1,63%), Poste (+1,11%) mentre lunedì riapre l'opas su Tim (+1%) . Vendite su Inwit (-1,29%), StM (+1,09%). Per il resto Francoforte registra un +0,29%, Parigi un +0,1 per cento. Infine per i cambi l'euro si apprezza sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,1471 sul biglietto verde. (ANSA).