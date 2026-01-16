(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Le Borse europee proseguono in terreno negativo dopo l'avvio di Wall Street. L'attenzione degli investitori si concentra sull'andamento della crescita globale, mentre è iniziata la stagione delle trimestrali. Sotto i riflettori ancora le tensioni geopolitiche e le prossime mosse delle banche centrali. L'indice stoxx 600 cede lo 0,1%. In flessione Parigi (-0,9%), Francoforte (-0,3%), Londra (-0,1%), Milano (-0,4%). Poco mossa Madrid (-0,01%). I principali listini sono appesantiti dal comparto del lusso (-2,5%) e dalle auto (-1,4%). In flessione anche il comparto finanziario (-0,3%). Positive le utility (+0,4%), con il prezzo del gas che sale a 36,45 euro al megawattora. Bene l'energia (+0,6%), con il petrolio che alza la testa. Il Wti guadagna lo 0,9% a 59,71 dollari al barile e il Brent si attesta a 64,31 dollari (+0,8%). In lieve rialzo i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 62 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,45% e quello tedesco al 2,83%. A Piazza Affari scivolano Cucinelli (-4,4%), Mps (-3,6%) e Stellantis (-2,7%). Corre Campari (+4%). Acquisti su Fincantieri (+2,2%) e Leonardo (+1,3%). Bene anche Tim (+0,3%). (ANSA).