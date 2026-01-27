(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Si mantengono nel complesso bene intonate le Borse europee dopo l'avvio contrastato di Wall Street nella seduta che precede la riunione della Fed. Un cauto ottimismo deriva dall'accordo di libero scambio della Ue con l'India e dalle scommesse sulle trimestrali. Gli acquisti premiano soprattutto le banche grazie al miglioramento del giudizio di Citi su Hsbc, che alla Borsa di Londra (+0,7%) guadagna quasi il 3%. A Milano (+0,93%)svetta Mediolanum (+2,36%) seguita da Unicredit (+2,2%), Fineco (+1,64%), Intesa (+1,24%) e Mps (+1,14%) alla vigilia del cda di Siena. Francoforte resta indietro (-0,05%) malgrado la corsa di Puma (+8,6%) dopo l'accordo raggiunto dalla cinese Anta per rilevare il 29% dalla holding dei Pinault. A Parigi (+0,4%) è in cauto rialzo Lvmh (+0,14%) in attesa dei risultati. Il dollaro intanto si avvia verso i minimi da febbraio 2022: il cambio euro dollaro è a 1,95 (-0,57%). (ANSA).