(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Le Borse europee sono passate in rialzo seppur modesto seguendo i futures su Wall Street, che beneficiano anche dei buoni risultati di Coca Cola e Ups. Contribuisce al cambio di rotta anche il calo del petrolio sull'idea di una soluzione diplomatica del conflitto fra Usa e Iran: il Brent perde lo 0,8% verso 114 dollari, il Wti lo 0,7% a 100 dollari. Parigi guadagna lo 0,42%, Francoforte lo 0,28% e Milano lo 0,25%. Resta negativa Londra (-0,75%) dove pesa Hsbc (-6,8%) che ha già zavorrato la Borsa di Hong Kong per i risultati deludenti e penalizza ancora le banche. (ANSA).