(ANSA) - MILANO, 06 FEB - Le Borse europee girano in positivo a metà seduta, allineandosi al cambio di rotta dei future americani. Francoforte avanza dello 0,5%, Londra dello 0,1%, Parigi è piatta (+0,01%) mentre resta in calo (-0,3%), appesantita dal sell-off su Stellantis dopo il cambio di strategia che costerà 22 miliardi di euro in oneri di ristrutturazione. A New York invertono la rotta i future, con gli investitori che tornano a ricoprirsi sui titoli tecnologici dopo tre giorni di forti vendite, convinti che i timori sugli investimenti siano stati eccessivi: quelli sul Nasdaq avanzano dello 0,7% e quelli sull'S&P 500 dello 0,55%. Il clima più disteso aiuta anche il bitcoin, che allunga il passo e sale del 4,6% a 66mila dollari, così come i metalli preziosi, con l'oro sulla parità a 4.878 dollari l'oncia e l'argento che riduce i ribassi al 5,4% a 74,23 dollari. Poco mosso il petrolio, con il Wti a 63,3 dollari al barile e il Brent a 67,6 dollari. A Piazza Affari, oltre a Stellantis (-26%), vanno male Nexi (-2,7%), Cucinelli (-2,3%) e Moncler (-2,2%) mentre svettano in scia ai risultati Fineco (+2%) e Bper (+2,3%), che trascina con sé l'azionista Unipol (+1,9%). Bene anche Sondrio (+1,6%), Italgas (+1,4%) e Unicredit (+1,3%). (ANSA).