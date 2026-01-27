(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Le Borse europee avanzano positive ma all'insegna della cautela con lo sguardo rivolto alla riunione della Fed di domani ma, soprattutto, all'intervento del presidente, Jerome Powell sulle future mosse di politica monetaria. I future su Wall Street sono contrastati mentre, tra i macro in agenda, sono previsti l'indice manifatturiero Fed Richmond e la fiducia dei consumatori. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di oltre un quarto di punto con i finanziari che danno slancio anche a Milano (+0,42%, Ftse Mib 45.140 punti). Piatta Francoforte (-0,04%) dove si segnala lo sprint di Puma (+11,8%) con i cinesi di Anta primi azionisti con il 29% rilevato dai francesi di Pinault. Rialzo a piccoli passi per Parigi (+0,23%) , così come per Madrid (+0,28%). Londra allunga, invece, a +0,57 per cento. L'energia resta debole con il petrolio poco mosso. Il wti viaggia a 60,7 dollari e il brent ia 65,6 dollari al barile. A 39,1 euro al megawattora il gas con i contratti Ttf ad Amsterdam che segnano un marginale +0,22 per cento. In calo i metalli preziosi pur non lontano dai massimi. L'oro è a 5.075 dollari mentre l'argento è a 111,5 dollari l'oncia. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 59 punti con il rendimento del decennale italiano che scende al 3,46 per cento. In recupero infine l'euro sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,1887 sul biglietto verde. (ANSA).