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(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Le Borse europee procedono deboli con l'avvio in calo di Wall Street. Milano oscilla sulla parità (+0,06%) con il Ftse Mib a 44.155 punti. Francoforte cede lo 0,5%, Parigi lo 0,23%; Madrid lo 0,24%. Anche Londra segue la scia e lascia un più consistente -0,7%. L'indice d'area, lo Stoxx 600, cala un quarto di punto percentuale con i titoli legati all'energia sotto pressione. Il petrolio continua a scendere con il wti che perde il 2,4% a 55,5 dollari. il brent scivola sotto i 60 dollari (-2,2%). Il prezzo del gas flette del 2,5% a 26,99 euro al megawattora. Lo spread tra Btp e Bund resta su 70 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,56% mentre i titoli tedeschi viaggiano al 2,85%. Infine per i cambi l'euro sale sul dollaro con la moneta unica che passa di mano a 1,1794 sul biglietto verde. (ANSA).