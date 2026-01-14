(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Le Borse europee limano i rialzi dopo l'avvio debole di Wall Street. I mercati guardano alle tensioni geopolitiche, con i timori di un intervento americano in Iran. Sotto i riflettori la situazione della Fed, dopo l'avvio del procedimento penale nei confronti di Jerome Powell. Un quadro che ha portato a scatenare la corsa di oro e argento, che hanno toccato nuovi massimi. Sul fronte valutario il dollaro si indebolisce sulle principali valute, con l'euro che sale a 1,1653 sul biglietto verde. L'indice stoxx 600 sale dello 0,1%. Positive Londra (+0,2%), Milano e Madrid (+0,4%). Poco mossa Parigi (+0,02%), in calo Francoforte (-0,4%). I principali listini sono appesantiti dal settore tecnologico (-1,2%) e la difesa (-1,5%). Poco mossa l'energia (+0,06%), con il petrolio in rialzo. Il Wti guadagna lo 0,8% a 61,62 dollari al barile e il Brent si attesta a 66,04 dollari (+0,9%). Bene le utility (+0,6%), con il balzo del prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni salgono del 3,7% a 32,60 euro al megawattora. Sul fronte dei metalli, l'oro gira in calo a 4.617 dollari l'oncia (-0,3%). L'argento non arresta la sua corsa a 90,81 dollari (+0,6%). Poco mossi i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund sale a 63 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,46%. A Piazza Affari corre Prysmian (+3,8%). In luce Tim (+3,4%), A2a (+2,2%) e Diasorin (+2%). In fondo al listino Lottomatica (-2,7%). Male anche Inwit (-2,5%) e Leonardo (-2,3%). Vendite su Stm (-1,9%) e Cucinelli (-1,6%). In ordine sparso il settore delle banche mentre si guarda alla seconda fase del consolidamento del settore. Dopo i rialzi delle precedenti sedute è in calo Banco Bpm (-1,5%). Positive Mps (+0,2%) e Unicredit (+0,4%). (ANSA).