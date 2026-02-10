(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Borse europee deboli dopo l'avvio di Wall Street. L'attenzione dei mercati si concentra sull'andamento della crescita economica globale mentre si attendono i dati del mercato del lavoro degli Stati Uniti. E sullo sfondo la tenuta degli investimenti per l'intelligenza artificiale. Poco mosso l'euro che si attesta a 1,1916 sul dollaro. L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,1%. Positiva Parigi (+0,2%), poco mossa Milano (+0,06%) e Madrid (-0,02%), debole Londra (-0,2%) e Francoforte (-0,1%). I principali listini del Vecchio continente sono appesantiti dal comparto finanziario (-0,5%) e dall'energia (-0,4%), quest'ultimo con il prezzo del petrolio poco mosso. Il Wti sale a 64,41 dollari il barile e il Brent si attesta a 69,26 dollari. Deboli le utility (-0,1%), con il gas che scende del 3% a 32,50 euro al megawattora. Corrono le auto (+1,8%) e il lusso (+1,5%), quest'ultimo con il balzo di Kering (+9m5%), dopo i conti. A Piazza Affari vola Ferrari (+7,9%), dopo i risultati finanziari. Bene anche Stellantis (+2,6%), Moncler (+2,3%) e Campari (+2,1%). In fondo Mps (-2,2%), dopo i conti e mentre si attendono le decisioni su Mediobanca (+0,9%), Banco Bpm (-1,9%) e Unipol (-1,7%). Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 60 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,40 per cento. (ANSA).