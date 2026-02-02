(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Consolidano il rialzo i principali listini europei mentre i future Usa si mantengono deboli in vista dell'indice manifatturiero Pmi e degli indici Ism. La migliore è Francoforte (+0,86%), seguita da Madrid (+0,78%),, Milano, Londra e Parigi (+0,6% tutte). Sale a 62,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 2 punti al 3,47% e quello tedesco in progresso di 1,1 punti al 2,85%. Prosegue il calo del greggio (Wti -5,25% a 61,78 dollari al barile) e del gas (-12,6% a 34,34 euro al MWh), mentre girano al rialzo l'oro (+1,65% a 4.783,21 dollari l'oncia) e l'argento (+1,17% a 82,82 dollari l'oncia), mentre il dollaro si rafforza a 84,48 centesimi di euro e 73,13 penny. Gli acquisti si concentrano sugli assicurativi Beazley (+3,35%), Unipol (+3,1%), Generali (+2,76%), Talanx (+2,7%), Aviva (+1,98%), spinta da una raccomandazione d'acquisto, Allianz (+1,85%) e Zurich (+1,65%). In luce anche il comparto alimentare e delle bevande, da Danone (+4,13%) a Carlsberg (+2,86%), Nestlé (+2,75%) ed Heineken (+2,3%), mentre gira in calo Campari (-0,17%). Proseguono le vendite sul settore dei microprocessori, già colpito in Asia. Asm cede il 3,2%, Be il 2,7%, Stm il 2% e Nordic l'1,54%. Riducono il calo i petroliferi TotalEnergies (-1,24%), Bp (-0,8%), Shell (-0,62%) ed Eni (-0,5%) mentre lo dimezzano gli estrattivo-minerari Umicore (-3,73%), Fresnillo (-2%) e Antofagasta (-1%). Positivi i bancari Mps (+2,27%), Commerzbank (+1,27%) e Santander (+1%). Più caute Unicredit (-0,67%), Lloyds (+0,55%), Bnp (+0,4%) e Intesa (+0,34%), che ha diffuso i conti, scivolone invece di Bff (-40%),, dopo le nuove stime e il cambio al vertice. (ANSA).