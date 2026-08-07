(ANSA) - MILANO, 07 AGO - Le Borse europee si confermano positive dopo l'avvio in rialzo di Wall Street nonostante il dato sul mercato del lavoro negli Stati Uniti sotto le attese. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, tuttavia lima a mezzo punto percentuale il rialzo sulla zavorra dell'energia con i petrolio in flessione. Il wti cede lo 0,3% a 77 dollari e il brent lo 0,5% a 82 dollari al barile. Il gas lascia il 2,21% a 54,6 euro al megawattora. Tra gli altri settori allungano i tecnologici seguiti dai farmaceutici e dagli industriali. Francoforte resta la migliore, tra le Piazze azionarie, con +0,88%. Parigi sale dello 0,33%, Madrid dello 0,22, Londra dello 0,43%. Milano si appiattisce con il Ftse Mib a +0,1%. Stellantis lascia il 3,21% con Bernstein che ha tagliato il giudizio sul titolo a un prezzo obiettivo di 4 euro. Vendite poi su Fincantieri (-2,38%) e, nella moda, su Cucinelli (-2,21%). Sul versante opposto allunga StM (+3,24%) con Prysmian (+2,81%). Lo spread tra Btp e Bund resta stabile nell'aerea dei 76,5 punti. Il rendimento del decennale italiano è al 3,88%. Infine per i cambi l'euro è sempre forte sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,1557 sul biglietto verde. (ANSA).