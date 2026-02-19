(ANSA) - MILANO, 19 FEB - Le Borse europee si confermano , con Milano più pesante delle altre, dopo i dati macro dagli Usa. Sui mercati pesano i timori di una escalation delle tensioni tra Usa e Iran. L'ipotesi di un intervento americano spinge anche il prezzo del petrolio (wti 66,5 dollari, brent 71,7 dollari) e del gas. Quest'ultimo balza (+8,5%) oltre i 34 euro al megawattora. Il Ftse Mib lascia sul terreno l'1,44% a 45.704 punti con Fincantieri che perde il 9% dopo l'aumento di capitale. Giù anche le utility zavorrate dal decreto bollette. Parigi lascia sul terreno lo 0,8%, Francoforte l'1,06%, Madrid l'1,2% e Londra lo 0,9% (ANSA).