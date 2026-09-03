(ANSA) - MILANO, 03 SET - Le Borse europee confermano l'andamento positivo con l'avvio di Wall Street, mentre sul mercato si riducono le scommesse su un rialzo dei tassi già questo meso con i segnali di miglioramento delle pressioni inflazionistiche. In questo contesto calano i rendimenti dei bond governativi. Il decennale italiano scende di 5 punti base al 4,16 e lo stesso è per l'Oat francese al 4,2%. Il Bund è al 3,34%. Lo spread con il dieci anni italiano cala a 81,7 punti base. Il petrolio è sempre in rialzo con Il wti ad un passo da 92 dollari e il brent sopra 96 dollari al barile. Mentre resta pesante il prezzo del gas che cede il 2,35% a 71,9 euro al megawattora. Tra i listini la maglia rosa è di Madrid (0,71% seguita da Londra (+0,66%) e Milano (+0,64%) con il Ftse Mib che ha recuperato i 52mila punti. A Piazza Affari prosegue il rimbalzo di Lottomatica (+5,5%) dopo l'operazione con la spagnola Cirsa. Sale poi Azimut (+3,56%) con il 'buy' di Deutsche Bank. In recupero Poste (+2,2%) nella fase finale dell'ops su Tim (+2,6%). Tra i bancari è in evidenza Mediobanca (+1,84%). Sul versante opposto vendite su Cucinelli (-2%) , StM (-1,22%) e Campari (-1,17%). Tra le altre Piazze Francoforte segna un +0,53%. Debole Parigi (-0,06%). Per i cambi l'euro si apprezza sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,1622 sul biglietto verde. (ANSA).