(ANSA) - MILANO, 03 MAR - Mercati azionari del Vecchio continente in caduta: la Borsa peggiore è stata quella di Madrid, che ha chiuso con crollo del 4,6%, seguita da Francoforte in scivolata del 3,5%. Molta male anche Parigi (-3,4%), Londra (-2,7%) e Amsterdam, che ha ceduto il 2,5% finale. La pesantissima giornata sui mercati internazionali porta a una chiusura peggiore della prima seduta di apertura dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran e a un calo del 3,1% dell'indice Stoxx 600 che raggruppa i principali titoli quotati sui mercati azionari europei, uno scivolone che ha causato a una perdita di capitalizzazione di 565 miliardi di euro. Solo con i titoli maggiori, le Borse del Vecchio continente nelle due giornate hanno 'bruciato' un totale di 879 miliardi. (ANSA).