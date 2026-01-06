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(ANSA) - MILANO, 06 GEN - Le Borse europee concludono la seduta in rialzo, in linea con l'andamento di Wall Street che mette a segno nuovi record. L'attenzione degli investitori si concentra su una serie di dati macroeconomici che serviranno alle banche centrali per le prossime decisioni sul taglio dei tassi. Si guarda anche alle tensioni geopolitiche ed al livello degli investimenti per l'intelligenza artificiale. Chiusura positiva per Londra (+1,18%), Parigi (+0,32%) e Francoforte (+0,09%). (ANSA).