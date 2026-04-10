(ANSA) - MILANO, 10 APR - Le Borse europee archiviano l'ultima seduta della settimana annullando i guadagni della giornata in linea con l'incertezza di Wall Street. Alla vigilia dei negoziati fra Usa e Iran l'attenzione degli investitori resta alta sullo stretto di Hormuz per le ripercussioni che i rialzi dei prezzi dell'energia, nello specifico del gas, hanno avuto sull'inflazione americana e sulla fiducia dei consumatori Usa, scesa ai minimi. Parigi conclude in leggera crescita (+0,17%) mentre Francoforte (-0,01%) e Londra chiudono piatte (-0,03%). (ANSA).