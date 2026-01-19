(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Le Borse europee chiudono in forte calo. Sui mercati pesano le tensioni Usa-Ue dopo l'annuncio di Trump di dazi al 10% per gli otto Paesi che hanno inviato contingenti in Groenlandia. Un quadro che ha scatenato la corsa ai beni rifugio con l'oro che ha aggiornato il record a 4.690 dollari l'oncia. L'indice stoxx 600 chiude in calo dell'1,2% e manda in fumo 225 miliardi di capitalizzazione. In flessione Parigi (-1,78%), Francoforte (-1,34%), Londra (-0,39%). (ANSA).