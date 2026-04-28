(ANSA) - MILANO, 28 APR - Le Borse europee chiudono deboli mentre si attendono sviluppi sulle tensioni in Medio Oriente. L'attenzione degli investitori si concentra sulle parole di Donald Trump sull'Iran e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto gli Emirati Arabi hanno intanto deciso di uscire dall'Opec, il gruppo dei Paesi produttori di petrolio e dall'Opec+ a partire dal primo maggio dopo dopo sei decenni. Un quadro che spinge la corsa del petrolio. In calo Parigi (-0,46%) e Francoforte (-0,27%), positive Londra (+0,11%) e Madrid (+0,46%). (ANSA).