(ANSA) - MILANO, 09 APR - Le Borse europee chiudono deboli, in scia con Wall Street che migliora dopo un avvio negativo. I mercati si concentrano sulla tenuta della tregua tra Usa e Iran, con il petrolio risale sopra i 100 dollari e il gas si muove in rialzo. Si allenta la tensione sui titoli di Stato mentre si guarda all'andamento dei prezzi al consumo ed alle prossime mosse delle banche centrali. Chiusura in calo per Francoforte (-1,14%), debole Parigi (-0,22%) e poco mossa Londra (-0,05%). (ANSA).