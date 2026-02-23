(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Le Borsa di Milano allunga il passo con Wall Street in negativo mentre il resto dei listini europei viaggia più cauta. A spingere Milano (+1,3%) lo slancio di Enel (+7,3%) con il piano. Tra gli altri passo deciso per Tenaris (+2,57%), Unicredit (+2%) e, tra le utility, A2a (+1,8%). Francoforte resta negativa (-0,44%), Parigi è piatta e Londra registra un +0,25%. Lo spread tra Btp e Bund si conferma stabile a 60 punti base con il rendimento del decennale italiano che cala leggermente al 3,32%. Tra le materie prime si rafforza il petrolio. Il Wti oltrepassa i 67 dollari, il brent i 72 dollari al barile. Debole il gas con i contratti Ttf sotto 32 euro al megawattora. L'oro cambia registro e sale a 5.193 dollari. Riprende quota anche l'argento che si avvicina a 88 dollari l'oncia. Sfiora 1,8 il cambio euro-dollaro. (ANSA).