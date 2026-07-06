(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Le Borse europee proseguono in cauto rialzo a metà mattina, con Londra poco mossa, Parigi e Francoforte in rialzo dello 0,2% e Milano dello 0,1%. Positivi i future su Wall Street, rimasta chiusa venerdì scorso, con il Nasdaq che avanza dell'1% e l'S&P 500 dello 0,4%. I listini scontano la debolezza del comparto tecnologico, con i conti del produttore di chip Samsung che domani rappresenteranno un primo test, in vista dell'avvio della stagione delle trimestrali, per verificare la sostenibilità del rally dei titoli legati all'intelligenza artificiale. A Piazza Affari vola Fincantieri (+11%), dopo l'annuncio di 4 acquisizioni nella subacquea, seguita da Leonardo (+4,3%) e Avio (+4%), che beneficiano anche dell'atteso aumento della spesa militare. Bene le auto con Ferrari (+2,4%) e Stellantis (+2,3%), tra le banche in luce Banco Bpm (+1,5%), al centro del risiko dopo l'ascesa del Credit Agricole nel capitale. Arretrano invece i titoli legati all'IA come Prysmian (+3,4%) e Stm (-1,7%), così come cedono le utilities, con in testa Italgas (-0,9%) e A2A (-0,8%). In calo il prezzo del petrolio (-0,6% a 71,7 il Brent), con i flussi attraverso Hormuz che proseguono regolarmente e l'Opec+ che aumenterà la produzione di 188 mila barili al giorno dal mese prossimo. Poco mossi i titoli di Stato, con una lieve flessione dei rendimenti: quello dei Btp è al 3,69%, con lo spread con la Germania fermo a 77 punti base. (ANSA).