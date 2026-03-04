(ANSA) - MILANO, 04 MAR - Le Borse europee proseguono toniche in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. Sui mercati torna un clima sereno, dopo il tonfo delle procedenti sedute per effetto dei timori per la guerra in Medio Oriente. Gli investitori guardano alle parole di Donald Trump sullo stretto di Hormuz e sulla durata della guerra. L'indice stoxx 600 guadagna l'1,4%. In luce Madrid (+1,8%), Francoforte (+1,5%), Milano (+1,4%) Parigi (+1%) e Londra (+0,6%). I principali listini sono sostenuti dal comparto tecnologico (+3%), dalle banche e dalle assicurazioni (+1,6%). Bene le utility (+0,9%), con il prezzo del gas che scende del 10% a 49,13 euro al megawattora. Giù l'energia (-1,2%), mentre il petrolio rallenta la sua corsa. Il Wti si attesta a 74,98 dollari al barile (+0,5%) e il Brent a 82,53 dollari (+1,3%). Poco mossi i titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 69 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,45%. A Piazza Affari soffrono Mps (-2,2%), in vista del Cda per le vicende legate alla lista per il rinnovo del board, e Mediobanca (-2%). Male anche Nexi (-1,5%). Balzo di Lottomatica (+8,9%). Corrono Stellantis (+3,7%), Popolare Sondrio (+3,4%), Bper (+2,8%). Fiacca Italgas (-0,3%), nel giorno dei conti. (ANSA).