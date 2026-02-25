(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Si confermano in rialzo le Borse europee insieme a Wall Street dove si mettono in luce i tecnologici del Nasdaq in attesa dei risultati di Nvidia che saranno diffusi alla chiusura dei listini Usa. C'è attenzione anche sul petrolio che è tornato ai livelli dello scorso luglio seppur limando poi i guadagni (Ice +0,47% oltre 71 dollari al barile) in un quadro incerto: i timori di una azione militare degli Stati Uniti di Donald Trump da una parte e dall'altra l'idea che domenica la riunione di Opec+ possa decidere un aumento della produzione. In leggero indebolimento il dollaro: per un euro ci vogliono 1,178 biglietti verdi. Fra i listini del Vecchio Continente Milano (+0,92%) è la migliore insieme a Londra (+0,9%) seguite da Francoforte (+0,68%) e Parigi (+0,4%). Rimbalzano i finanziari come la tedesca Commerzbank (+2,2%) promossa a 'market perform' da Kbw mentre a Piazza Affari svettano Mediobanca (+3,83%) e Mps (+3,38%) alla vigilia dei cda di Siena con sul tavolo il piano che sarà presentato questo venerdì. In luce anche Fineco (+3,47%), in attesa del nuovo piano la prossima settimana, e Nexi (+3,38%). Ha recuperato poi Tim (+1%) dopo alcune prese di beneficio sulla scia dei conti che in parte si sono rivelati migliori delle attese, al pari delle previsioni sul 2026. I risultati non aiutano Leonardo (-2,6%) che si muove in fondo al listino insieme a Cucinelli (-2,8%) e Campari (-5,17%) penalizzata dal taglio della guidance e dei dividendi di Diageo, in caduta a Londra (-15,3%). (ANSA).