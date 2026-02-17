(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Le Borse europee restano positive dopo l'avvio di Wall Street, che riapre dopo la chiusura di ieri per il Presidents' Day. Dopo un avvio incerto, il listino americano imbocca con decisione la strada del ribasso, con le vendite sul comparto tecnologico che affondano il Nasdaq (-1,2%). Milano avanza dello 0,6%, Londra dello 0,4%, Parigi dello 0,3% e Francoforte dello 0,2%. A Piazza Affari si mettono in luce Mediobanca (+2,3%), Tim (+2,2%), Mps (+2,1%), Italgas (+1,7%) e Inwit (+1,7%) mentre arrancano Fincantieri (-3,7%), sulla quale Mediobanca ha tagliato il giudizio a 'neutral', e Diasorin (-3,6%), seguite da Buzzi (-1,8%) e Prysmian (-1,5%). Fuori dal Ftse Mib corre Erg (+5,2%) dopo le indiscrezioni sulla ricerca di un partner, con A2A tra i potenziali candidati (-1,6%), mentre crolla Bff Bank (-10,8%), sulla quale indaga per falso in bilancio la Procura di Milano e sulla quale sono in corso accertamenti da parte di Consob e Bankitalia. A Wall Street permangono i timori sui ritorni dei mastodontici investimenti in intelligenza artificiale delle big tech e sugli impatti che la stessa potrà avere su diversi settori industriali. L'avversione al rischio premia i titoli di Stato, i cui rendimenti sono in calo in Europa e negli Usa, con il Btp al 3,35% e lo spread con il Bund sostanzialmente stabile a 61 punti base, ma non i metalli preziosi, con l'oro che cede lo 0,8% a quota 4.870 dollari l'oncia. (ANSA).