(ANSA) - MILANO, 06 GEN - Le Borse europee avviano la seduta in rialzo, in scia con i nuovi record dei listini asiatici e di Wall Street. L'attenzione degli investitori si concentrano sugli sviluppi delle tensioni geopolitiche dopo l'attacco Usa al Venezuela e la cattura del presidente Nicolas Maduro. Si guarda anche all'evoluzione degli investimenti per l'intelligenza artificiale dopo le parole del ceo di Nvidia. Avvio positivo per Londra (+0,43%), Francoforte (+0,14%) e Parigi (+0,06%). (ANSA).