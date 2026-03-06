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(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Le Borse europee aprono in rialzo l'ultima seduta di una settimana di forti ribassi, causati dello scoppio della guerra in Iran. Francoforte sale dello 0,53%, Parigi dello 0,47% e Londra dello 0,23%. Gli occhi degli investitori restano puntati sull'evoluzione del conflitto mediorientale, alla ricerca di segnali sulla sua possibile durata, mentre la frenata del prezzo del petrolio, in scia al tentativo dell'amministrazione americana a calmierare i prezzi, offre un po' di sollievo alle Borse. (ANSA).