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(ANSA) - MILANO, 27 APR - Borse europee deboli in avvio della prima seduta della settimana. I mercati attendono sviluppi dal Medio Oriente, dopo la proposta presentata dall'Iran agli Stati Uniti per un accordo che prevede anche la riapertura dello stretto di Hormuz. Gli investitori sono a caccia di indizi sulle prossime mosse delle banche centrali, le cui riunioni sono previste in settimana. Avvio positivo per Francoforte (+0,28%), debole Londra (-0,13%), poco mossa Parigi (+0,03%). (ANSA).