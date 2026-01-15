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(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Borse europee caute in avvio di seduta. Le parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno stemperato i timori dei mercati per l'ipotesi di un imminente intervento militare in Iran. L'attenzione degli investitori si concentra ora sui risultati finanziari delle banche americane, mentre si cercano indizi sul tema del taglio dei tassi d'interesse. Dalla Bce in arrivo il bollettino economico. Apertura positiva per Parigi (+0,42%). Poco mosse Londra (-0,01%) e Francoforte (-0,04%). (ANSA).