(ANSA) - MILANO, 11 MAR - Le Borse europee ampliano il calo dopo il dato dell'inflazione negli Stati Uniti. Sotto i riflettori la guerra in Medio Oriente e le tensioni per lo stretto di Hormuz che alimentano la corsa di petrolio e gas. Lo Stoxx 600 cede lo 0,85%. Male Milano (-1,3%), Francoforte (-1,4%), Parigi (-0,8%), Madrid (-0,5%) e Londra (-0,8%). Ancora in tensione i titoli di Stato dopo le parole di alcuni esponenti della Bce sulla politica monetaria. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 73 punti, con il rendimento del decennale italiano in aumento di 12 punti base al 3,64%. In aumento anche i tassi della Grecia al 3,63% (+13 punti) e quello del Regno Unito al 4,66% (+11 punti). (ANSA).