(ANSA) - MILANO, 08 APR - Allungano il passo le Borse europee dopo l'avvio di Wall Street che festeggia il cessate il fuoco fra Usa e Iran. Continuano a correre anche i titoli di Stato che vedono calare i rendimenti: è tornata l'idea che le banche centrale a partire dalla Fed e la Bce potrebbero considerare di tagliare i tassi. Milano guadagna il 4% con Prysmian in vetta (+9,2%) e il petrolifero Eni all'ultimo posto (-7,8%) per il capitombolo del greggio. Lo spread Btp Bund scende a 76,1 punti base con i rendimenti in calo: quello italiano è al 3,67%, il tedesco al 2,92%. Brilla il listino di Francoforte (+5%) seguito da Parigi (+5%) e Londra (+3,1%). L'euro intanto si è rafforzato contro il dollaro (il cambio è a 1,169). Il biglietto verde si è indebolito rispetto a tutte le principali monete in parallelo col petrolio che ormai viaggia sui 93 dollari per il future sul Wti e sotto i 92 per Brent, con cali rispettivamente di oltre il 17 e del 16 per cento. Giù anche il gas (Ttf -17,5% sotto 44 euro). Piatto l'oro spot (-0,17% a 4.774 dollari l'oncia), risale il bitcoin (+3,4% a 71.700). (ANSA).