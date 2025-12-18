(ANSA) - MILANO, 18 DIC - Le Borse europee accelerano dopo l'avvio di Wall Street e l'inflazione Usa sotto le attese. Sotto i riflettori anche la decisione della Bce di lasciare i tassi invariati e le parole di Christine Lagarde. Sul fronte valutario l'euro è poco mosso a 1,1739 sul dollaro. L'indice Stoxx 600 guadagna lo 0,5%. Bene Madrid (+0,8%), Milano (+0,6%), Francoforte (+0,5%) e Parigi (+0,4%). Poco mossa Londra (+0,01%), con la BoE che ha tagliato i tassi di un quarto di punto. Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund scende a 68 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,54% e quello tedesco al 2,85%. L'oro sale a 4.326 dollari l'oncia (+0,08%). A Piazza Affari si mettono in mostra le banche. Brilla Mps (+3,4%), nel giorno del Cda e mentre proseguono i lavori dei cantieri per l'integrazione di Mediobanca (+1,3%). Bene anche Popolare di Sondrio e Bper (+1,6%), Unicredit e Intesa (+0,4%). Fiacca Generali (-0,2%), in vista del Cda di domani. In netto rialzo Leonardo (+2,6%) e Prysmian (+2,4%). In fondo al listino Tenaris (-1,8%). Male anche Amplifon (-1,4%) e Campari (-0,9%), quest'ultima dopo la cessione di Averna e Zedda Piras a Illva Saronno Holding. (ANSA).