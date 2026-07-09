(ANSA) - MILANO, 09 LUG - Le Borse asiatiche cercano di riprendersi dopo il secondo giorno di attacchi americani all'Iran. I listini asiatici si muovono prevalentemente in rialzo mentre i future sull'Europa, con l'Euro Stoxx 50 che avanza dell'1%, e quelli su New York, in progresso dello 0,2%, segnalano un timido tentativo di rimbalzo. Tokyo sale dell'1,4%, Shanghai dello 0,3%, Shenzhen dello 0,5% e Seul dello 0,7% mentre Hong Kong cede l'1,1% e Sydney lo 0,3%. Poco mosso in mattinata il petrolio (-0,1%), con il Wti a 73,4 dollari al barile e il Brent a 77,9 dollari mentre lo Stretto di Hormuz rischia un'altra paralisi. Restano in tensione i titoli di Stato sulle prospettive di un'inflazione e di tassi di interesse più alti, con i Treasury decennali che rendono il 4,55%, comunque in lieve ribasso rispetto ai massimi della notte. Recupera un po' di terreno anche l'oro (+0,9% a 4.088 dollari l'oncia) che sta scontando le preoccupazioni su un rialzo dei tassi legato alla crissi in Medioriente. (ANSA).