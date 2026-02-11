(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Le Borse asiatiche si spingono a nuovi massimi dopo che il dato debole sulle vendite al dettaglio negli Usa di ieri ha rafforzato le scommesse per tre tagli dei tassi nel 2026 da parte della Fed. Con Tokyo chiusa per festività, Hong Kong sale dello 0,2%, Shanghai dello 0,1%, Sydney dell'1,7%, Seul dell'1% mentre Shenzhen cede lo 0,2%. L'indice Msci dell'area Asia-Pacifico avanza dell'1%, ai massimi di sempre, staccando in questo avvio d'anno le Borse europee e Wall Street. In rialzo di un paio di decimali anche i future a New York mentre sono contrastati quelli in Europa. Le scommesse sulla Fed indeboliscono il dollaro, con l'euro in rialzo dello 0,1% a 1,191, spingono i Treasury, i cui rendimenti sono in calo al 4,14% e danno forza all'oro (+0,2% a 5.059 dollari), i cui corsi beneficiano di tassi bassi. L'attenzione degli investitori si sposta ora sui dati americani sul mercato del lavoro che verranno pubblicati oggi e su quelli sull'inflazione di venerdì, elementi chiave per provare a decifrare le prossime mosse di Jerome Powell. (ANSA).