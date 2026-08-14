(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico con intonazioni diverse, a partire da Hong Kong che sta chiudendo in calo di circa un punto percentuale con Seul invece in rialzo del 2,2% grazie soprattutto alla forza dei titoli tecnologici. Gli operatori guardano anche alle scelte della Fed per la riunione di settembre dopo che i dati dell'inflazione Usa non hanno mostrato rialzi inattesi e le Borse cinesi per esempio nel finale di seduta si muovono sulla parità. In calo dello 0,8% la chiusura di Sidney. Incerti i futures sull'avvio dei listini europei. (ANSA).